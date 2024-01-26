60 saniyede ekonomide bugün (26 Ocak 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🗨️Bakan Şimşek'ten kur ve ihracat mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 26, 2024
💧Bu yıl 527 su yatırımı hizmete alınacak
🛢️Gabar'da günlük petrol üretimi 35 bin varille rekor kırdı
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/WHW6E8x0Rf