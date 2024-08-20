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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile oynayacağı maç için geldiği İsviçre’de konaklayacağı otele giriş yapıyor. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü ile Nesine arasındaki sponsorluk anlaşmasının yenilenmesine ilişkin Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına katılıyor
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (20 Ağustos 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
60 saniyede ekonomide bugün (20 Ağustos 2024)

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