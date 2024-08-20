60 saniyede ekonomide bugün (20 Ağustos 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🏦TCMB faiz oranını sabit tuttu— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 20, 2024
📉Türkiye'nin 10 yıl vadeli tahvilinin getirisinde rekor düşüş
💶Avro Bölgesi enflasyonu belli oldu
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/1weR7FlSmP