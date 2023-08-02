60 saniyede ekonomide bugün (02 Ağustos 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🚗Ticaret Bakanlığının otomotiv sektöründeki takibi sürüyor— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 2, 2023
📝Rekabet Kurulundan 16 teşebbüse para cezası
👩💼ABD'de özel sektör istihdamı açıklandı
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