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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (02 Ağustos 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
60 saniyede ekonomide bugün (02 Ağustos 2023)

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