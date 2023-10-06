60 saniyede ekonomide bugün (06 Ekim 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🤝 Bakan Şimşek'ten Londra'da görüşme trafiği— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) October 6, 2023
☄️Türkiye "Uzay Kongresi"ne ev sahipliği yapacak
🏭 Deprem dönüşümünde hibe ve kredi miktarı artırıldı
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/S1YHBRWI8x