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Gaziantep-Nurdağı D400 kara yolunda bir kamyon çevresinde seyir halindeki araçlara çarptı
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (06 Ekim 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
60 saniyede ekonomide bugün (06 Ekim 2023)

Ankara
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