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Ekonomi

Hatay'da depremzede nakliyeciler, yapımı tamamlanan çarşıda iş yerlerine kavuştu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde işletmeleri yıkılan veya ağır hasar alan nakliyecilere, yapımı tamamlanan "Saraycık Nakliyeciler Çarşısı"ndaki iş yerlerinin anahtarları teslim edildi.

Lale Köklü Karagöz  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
Hatay'da depremzede nakliyeciler, yapımı tamamlanan çarşıda iş yerlerine kavuştu Fotoğraf: Lale Köklü Karagöz/AA

Hatay

Valilik tarafından depremlerin ardından Saraycık Mahallesi'nde yapımına başlanan 51 iş yerindeki çalışmalar tamamlandı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Saraycık Nakliyeciler Çarşısı" olarak adlandırılan ve her biri 24 metrekareden oluşan ahşap çarşıdaki iş yerlerinin anahtarlarını sahiplerine teslim etti.

Masatlı, anahtar teslim töreninde, depremin ilk günlerinden beri bölgede olduğunu ve "asrın felaketi"ni birlikte gördüklerini söyledi.

Depremin Hatay'daki ticareti de etkilendiğini belirten Masatlı, "Depremin ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bizlere vermiş olduğu talimat şuydu; 'Önce insanlarımızı aç ve açıkta bırakmayacağız, devamında da insanlarımızın burada ticaretinin, üretiminin devam etmesi için her tür tedbiri alacağız' talimatı olmuştur." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda, her biri 24 metrekareden oluşan ahşap dükkanların teslimini bugün itibarıyla yaptıklarını kaydeden Masatlı, iş yerlerinin tüm nakliyeci esnafına hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Masatlı, bütün bu çalışmalar içerisinde kendilerine liderlik eden, imkan sağlayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AFAD'a teşekkür etti.

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