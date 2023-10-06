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Gaziantep-Nurdağı D400 kara yolunda bir kamyon çevresinde seyir halindeki araçlara çarptı
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Ekonomi

Rusya'nın uluslararası rezervleri eylülde 12,6 milyar dolar azaldı

Rusya'nın uluslararası rezervleri eylülde önceki aya göre 12,6 milyar dolar gerileyerek 569 milyar dolara düştü.

Emre Gürkan Abay  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
Rusya'nın uluslararası rezervleri eylülde 12,6 milyar dolar azaldı

Moskova

Rusya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin uluslararası rezervleri, 1 Ekim itibarıyla 1 Eylül'e kıyasla yüzde 2,17 azalarak 581,6 milyar dolardan 569 milyar dolara geriledi.

Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.

Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.

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