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Dünya

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı: Rusya bütün Kırım Tatarlarına terörist muamelesi yapmaya çalışıyor

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar, Kırım’da Rus güvenlik güçlerinin bazı Tatarların evlerine baskın düzenleyerek çok sayıda kişiyi gözaltına almasına ilişkin, "Rusya bütün Kırım Tatarlarına terörist muamelesi yapmaya çalışıyor." dedi.

Ekip   | 07.07.2020
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı: Rusya bütün Kırım Tatarlarına terörist muamelesi yapmaya çalışıyor

Ankara

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım’da Rus güvenlik güçleri bazı Tatarların evlerine baskın düzenleyerek terör suçlamasıyla çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Akmescit’te bulunan Kırım Tatarlarının evlerine sabah erken saatlerde baskınlar düzenledi.

FSB'den yapılan açıklamada, Kırım’da 7 kişinin terör örgütü üyeliği suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

"Rusya bütün Kırım Tatarlarına terörist muamelesi yapmaya çalışıyor"

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, yaptığı açıklamada, Kırım Tatarlarının gözaltına alınmasına tepki gösterdi. 

FSB’nin gözaltına aldığı Kırım Tatarlarının Rusya’nın terör yasası kapsamında yargılanacağını anlatan Ceppar, “67 Kırım Tatarı terör yasası kapsamında yargılanıyor. Rusya bütün Kırım Tatarlarına terörist muamelesi yapmaya çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

Kırımlı insan hakları savunucusu Lütfiye Zudiyeva da yaptığı açıklamada, bu olayların Kırımlı Tatarlara uygulanan sistematik bir baskı olduğunu ve tüm dünyanın bunu gördüğünü belirterek "Kırım için gerçek tehdit nedir biliyor musunuz? Demokrasi isteyen ama ruhunun derinliklerinde emperyalist olan, 17 milyon 100 bin kilometrekarelik, veto hakkına sahip BM Güvenlik Konseyi üyesi büyük bir nükleer gücün küçük ama kuvvetli Müslüman Kırım halkının iradesini kabul edememesidir." değerlendirmesinde bulundu.


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