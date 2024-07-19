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Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünü açıklayacak. Küresel düzeyde etkili olan yazılım sorunu nedeniyle İsveç'in başkenti Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor.
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (19 Temmuz 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
60 saniyede ekonomide bugün (19 Temmuz 2024)

Ankara
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