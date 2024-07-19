60 saniyede ekonomide bugün (19 Temmuz 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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💻Küresel yazılım sorunu birçok sektörde işlemleri aksattı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 19, 2024
🎙️Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması
💵 Merkez Bankası rezervleri rekor tazeledi
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/sSpIzViwtn