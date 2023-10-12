60 saniyede ekonomide bugün (12 Ekim 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🤝 TCMB Başkanı Erkan, Fed Başkanı Powell ile görüştü— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) October 12, 2023
💰 Eylülde cari fazla bekleniyor
📱 Cep telefonlarına ilişkin yeni düzenleme
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/vgPKlGS9fs