Dolar
27.75
Euro
29.36
Altın
1,872.15
ETH/USDT
1,542.40
BTC/USDT
26,687.00
BIST 100
8,123.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız Gazze’nin sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (12 Ekim 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
60 saniyede ekonomide bugün (12 Ekim 2023)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Karargahı'nda "niyet mektubu imza töreni" ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü
Türkiye Diyanet Vakfı öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar dağıttı
Hatay Arsuz'da depremzedeler için 111 konteynerlik yaşam alanı kuruldu
Sosyal medya platformu X, Hamas bağlantılı yüzlerce hesabı kapattı

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (12 Ekim 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (12 Ekim 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (11 Ekim 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (10 Ekim 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (09 Ekim 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (09 Ekim 2023)
60 saniyede ekonomide bugün (06 Ekim 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (06 Ekim 2023)
60 saniyede ekonomide bugün (05 Ekim 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (05 Ekim 2023)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet