60 saniyede ekonomide bugün (14 Eylül 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📈ECB parasal sıkılaşmaya devam etti— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 14, 2023
📈Merkez Bankası rezervlerinde artış eğilimi sürüyor
🚜Tarımda izinsiz üretim dönemi sona erdi
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/BMcEbmxWNv