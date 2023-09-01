60 saniyede ekonomide bugün (01 Eylül 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🛩️ TEKNOFEST Ankara'da 3. gün hareketliliği— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 1, 2023
🏠 Kira anlaşmazlıklarında arabuluculuk devri
💰 Merkez Bankası rezervlerinde artış trendi
🏚️ DB'den deprem bölgesine finansman desteği
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/UJVbdfsv7Y