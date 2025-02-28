60 saniyede ekonomide bugün (28 Şubat 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🇹🇷 Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları belli oldu— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) February 28, 2025
📉 İşsizlik geçen ay geriledi
🇹🇲Türkmen gazı yarın Türkiye'ye geliyor
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/V2zmuLGr1D