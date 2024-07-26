60 saniyede ekonomide bugün (26 Temmuz 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🧑💻HIT-30: Yüksek Teknoloji Programı açıklandı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 26, 2024
🚢Yüzer üretim tesisi 2026'da faaliyete başlayacak
🐮Yeni hayvancılık destekleri belli oldu
🏦Rusya Merkez Bankası faiz yükseltti
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/BzhG77tSwu