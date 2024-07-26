Dolar
32.96
Euro
35.83
Altın
2,385.85
ETH/USDT
3,251.80
BTC/USDT
67,581.00
BIST 100
10,891.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesine geldi
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (26 Temmuz 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

26.07.2024 - Güncelleme : 26.07.2024
60 saniyede ekonomide bugün (26 Temmuz 2024)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem
DMM, "Asos sahilinde Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında çatışma çıktığı" iddialarını yalanladı
Kartal'da çatısında çökme meydana gelen bina boşaltıldı
"HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı" tanıtıldı
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar Al Jazeera kanalıyla Filistin'e destek istedi

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (26 Temmuz 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (26 Temmuz 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (25 Temmuz 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (24 Temmuz 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (23 Temmuz 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (23 Temmuz 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (22 Temmuz 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (22 Temmuz 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (19 Temmuz 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (19 Temmuz 2024)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet