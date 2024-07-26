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Ekonomi

Rusya Merkez Bankası, politika faizinde bu yıl indirim planlamıyor

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, yaptırımlardan ötürü yeni enflasyon yanlısı risklerin ortaya çıktığını belirterek, "Güncellenmiş tahminimiz, bu yıl politika faizinde bir indirim öngörmüyor." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 26.07.2024 - Güncelleme : 26.07.2024
Rusya Merkez Bankası, politika faizinde bu yıl indirim planlamıyor

Moskova

Nabiullina, Rusya Merkez Bankasının politika faizini 200 baz puan artışla yüzde 18'e yükseltmesinin ardından başkent Moskova'da basın toplantısı düzenledi.

Rus ekonomisinin aşırı ısınma döneminde bulunduğunu belirten Nabiullina, "İş gücü rezervleri ve üretim kapasiteleri neredeyse tükendi. Bu kaynakların kıtlığı, talebi teşvik etme yönündeki tüm girişimlere rağmen ekonominin büyüme hızında yavaşlamaya yol açabilir." diye konuştu.

Söz konusu girişimlerin enflasyonu hızlandıracağını dile getiren Nabiullina, "Bu da bir durgunluğun yaşanmasına neden olacaktır. Mali politikamızın daha da sıkılaştırılması böyle bir senaryonun önlenmesini mümkün kılacaktır." dedi.

Nabiullina, politika faizini artırmak için gerekli 4 unsurun da ortaya çıktığını belirterek, "Birincisi, kalıcı enflasyon yükseliyor. İkincisi, tüketici faaliyeti azalmıyor. Üçüncüsü, iş gücü piyasası katılığı artıyor. Dördüncüsü, yaptırımlarla ilişkili yeni enflasyon yanlısı riskler ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Enflasyon oranını düşürmek için daha uzun süreli sıkı mali politika uygulamaları gerektiğini vurgulayan Nabiullina, "Bu yüzden geçen ay enflasyon yanlısı riskler gerçekleştiğinde politika faiz oranını artırmaya hazır olduğumuzu söylemeye başladık. Güncellenmiş tahminimiz, bu yıl politika faizinde bir indirim öngörmüyor." dedi.

Rusya'nın önemli bir ticaret ortağı olan Çin'deki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini belirten Nabiullina, "Faiz oranı kararlarına gelince, onların farklı bir para politikaları var. Onların sorunu yüksek enflasyon değil, düşük enflasyon. Bizimkine taban tabana zıt bir politika izliyorlar. Çünkü bizim görevimiz enflasyonu azaltmak, onların görevi ise deflasyonu önlemek." diye konuştu.

Rusya'da enflasyon oranı yüzde 9 seviyesinde bulunuyor. Rusya Merkez Bankası, bu oranı yüzde 4'e düşürmeyi hedefliyor.

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