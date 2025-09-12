60 saniyede ekonomide bugün (12 Eylül 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
📌Cari işlemler hesabı temmuzda fazla verdi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 12, 2025
📝Piyasanın TÜFE beklentileri geriledi
📈Gümüş son 14 yılın en yükseğinde
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/mZhHySkgrV