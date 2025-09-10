60 saniyede ekonomide bugün (10 Eylül 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…
Ankara
🌧️Türkiye’nin iklim projeksiyonları geliyor— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 10, 2025
🤝BOTAŞ, yeni LNG anlaşmaları imzaladı
👩🏭Sanayi üretim endeksi yıllık bazda arttı
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/ACmRHQUDkY