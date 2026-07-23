DMM, "DOA uygulamasında vatandaşlara ödenen iade tutarlarının düşürüldüğü" iddiasını yalanladı

DMM'den yapılan açıklamada, 1 Temmuz itibarıyla ülke genelinde yaygınlaştırılan DOA Sistemi kapsamında DOA makinelerine yapılan iadelerde, sistemin ilk duyurulduğu günden itibaren belirlenen ambalaj başı 1 lira teşvik bedeli uygulamasında hiçbir değişiklik olmadığı, sürecin 1 lira üzerinden kesintisiz devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kullanıcı başına günlük 200 ambalajlık makine limitine takılmadan yüksek miktarda (toplu) iade yapmak isteyen vatandaşlarımız için Sayma ve Doğrulama Merkezleri alternatif olarak hizmete sunulmuştur. Yalnızca bu merkezlerde gerçekleştirilecek yüksek hacimli/toplu iadelerde ambalaj başı teşvik bedeli 50 kuruş olarak uygulanmaktadır. Geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması ve içecek ambalajlarının atık yerine değerli bir ham madde olarak ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen DOA Sistemi, vatandaşlarımızdan yoğun ilgi ve destek görerek, başarıyla yürütülmektedir. Asılsız iddialara itibar edilmemesi, yalnızca yetkili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."