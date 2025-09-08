60 saniyede ekonomide bugün (08 Eylül 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…
Ankara
📃Orta Vadeli Program açıklandı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 8, 2025
🔍Ticaret Bakanlığı ekiplerinden market denetimi
🚗Togg’un T10F modeli ön siparişe açılıyor
