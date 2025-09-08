Dolar
41.27
Euro
48.43
Altın
3,617.42
ETH/USDT
4,311.60
BTC/USDT
111,911.00
BIST 100
10,479.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuz ayında 1 milyar 560 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti.

Mahmut Çil  | 08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Eylül Cuma açıklanacak "Temmuz 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuz ayında 1 milyar 560 milyon dolar fazla verdiğini öngördü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari fazla beklentileri, 930 milyon dolar ile 2 milyar 55 milyon dolar arasında yer aldı.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 20 milyar 167 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Ekonomistlerin 2025 için cari açık beklentisi 18 milyar dolarla 22 milyar dolar arasında değişti.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, haziran ayında 2 milyar 6 milyon dolar açık verirken yıllıklandırılmış cari açık 18 milyar 926 milyon dolar olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de orman yangınlarının önüne geçmek için çeşitli kararlar alındı
Dışişleri Bakanı Fidan, göreve yeni başlayan İngiliz mevkidaşı Cooper'ı tebrik etti
Çevrim içi alışverişle sanal sepetler dolarken, bireyin içindeki boşluk hissi artıyor
Çevrim içi alışveriş deneyimsiz satın alma sürecini beraberinde getiriyor
Çevrim içi alışveriş bir tercihten çok yönlendirilmiş davranışa dönüşüyor

Benzer haberler

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın ağustos ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans 2. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans 2. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet