Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail'in Hamas müzakere heyetine saldırısına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Katar'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan bu saldırı, aynı zamanda sorunların çözümünde arabuluculuğu esas alan barışçıl diplomasiye de vurulan bir darbedir." ifadesini kullandı.

Harun Kutbe  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail'in Hamas müzakere heyetine saldırısına ilişkin açıklama

Ankara

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamasında, soykırım suçuyla yargılanmakta olan Netanyahu yönetiminin hukuk dışı eylemlerine yenilerini eklemeye devam ettiğini belirten Yılmaz, İsrail'in, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirdiği saldırının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Her zaman barışçıl çözümleri ve diplomasiyi öne çıkaran dost ve kardeş Katar'ın güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor ve lanetliyoruz. Katar'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan bu saldırı, aynı zamanda sorunların çözümünde arabuluculuğu esas alan barışçıl diplomasiye de vurulan bir darbedir. İsrail'in saldırganlığına, bölgesel istikrara ve barışa tehdit oluşturan pervasız eylemlerine karşı uluslararası kurumları ve sorumlulukla hareket eden tüm ülkeleri etkili tavır almaya davet ediyoruz."

