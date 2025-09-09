Dolar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Trabzon’da “STK Buluşması Programı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Hamas heyetini hedef alan saldırısına ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail'in Katar'da gerçekleştirdiği saldırı barbarca bir terör eylemidir. Bu barbarca saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Mümin Altaş, Şeyma Güven  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Hamas heyetini hedef alan saldırısına ilişkin açıklama

Ankara

Çelik, NSosyal'deki hesabından İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'daki saldırısına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail'in Katar'da gerçekleştirdiği saldırı barbarca bir terör eylemidir. Bu barbarca saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. İsrail bu terör eylemiyle barış için arabuluculuğa ve ateşkese düşman olduğunu bir kere daha göstermiştir. Dost ve kardeş Katar'ın güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı lanetliyoruz. İsrail'in Katar topraklarında Hamas müzakere heyetini hedef alması, barış ve ateşkes çağrısı yapan tüm ülkelerin hedef alınması demektir. Hamas heyetine müzakere çağrısı yapıp ardından hedef almak, barbarca terör eylemidir. İsrail, barış isteyen tüm ülkeleri hedef almıştır."

