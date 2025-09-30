Dolar
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Arap mevkidaşlarıyla telefonda Trump'ın Gazze planını görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmeleri yaptı.

Can Efesoy  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Arap mevkidaşlarıyla telefonda Trump'ın Gazze planını görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Ferhan, Al Sani ve Safedi ile yaptığı telefon görüşmelerinde, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan ateşkes planıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisi açıklanmıştı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Arap mevkidaşlarıyla telefonda Trump'ın Gazze planını görüştü
