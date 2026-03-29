Dışişleri Bakanı Fidan, İslamabad'da Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının Nsosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, başkent İslamabad'da Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü.
- Bakan Fidan, İslamabad'da "Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katıldı
- Dışişleri Bakanı Fidan, İslamabad'da Pakistanlı mevkidaşı Dar ile görüştü
Bakan Fidan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'yi kabul etti.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan ile "Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katılan Mısırlı ve Pakistanlı mevkidaşları, Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi.
