Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de akan kanın durması için Sayın Trump'ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak sürece katkı vermeye devam edeceklerini bildirdi.
Erdoğan, açıklamasında, "Gazze'de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump'ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum. Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.