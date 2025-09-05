Dolar
41.25
Euro
48.43
Altın
3,584.26
ETH/USDT
4,274.00
BTC/USDT
110,672.00
BIST 100
10,752.92
Ekonomi

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyor.

Mahmut Çil  | 05.09.2025 - Güncelleme : 05.09.2025
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın TCMB'nin 11 Eylül Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 18'i politika faizinde 200 baz puan, 3'ü 250 baz puan ve 5'i 300 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin eylül ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 200 baz puan indirilerek yüzde 41'e çekilmesi yönünde oldu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 oldu. Temmuz ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 300 baz puan indirilerek yüzde 43'e çekilmişti.

