Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi yaptı.

Can Efesoy  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde, güncel bölgesel gelişmeler ele alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den GKRY'deki etkinlikte yapılan konuşmalara ilişkin açıklama
