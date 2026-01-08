Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi yaptı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde, güncel bölgesel gelişmeler ele alındı.
