Dolar
43.04
Euro
50.26
Altın
4,460.41
ETH/USDT
3,126.70
BTC/USDT
91,075.00
BIST 100
12,087.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Tunceli'de yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Sidar Can Eren  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Tunceli

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kentte gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının etkisini göstereceği ve buzlanma tehlikesinin öngörüldüğü belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "9 Ocak Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurdun büyük kesiminde görülen fırtına, yarın etkisini kaybedecek
Lufthansa'nın Münih-İstanbul seferleri 29 Mart'ta başlayacak
Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den GKRY'deki etkinlikte yapılan konuşmalara ilişkin açıklama
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

EKPSS ile kamu kurumlarına yerleştirmeler için tercih süreci başladı

Köy okullarında kız öğrencilere umut olan Türk eğitimciye küresel ödül

Gönüllü gençler, yaşlı ve engellilerin evlerinin önündeki kar ve buzu temizliyor

Gönüllü gençler, yaşlı ve engellilerin evlerinin önündeki kar ve buzu temizliyor
Diyarbakır'da kar ve buz üstünde av mesaisi

Diyarbakır'da kar ve buz üstünde av mesaisi

Darüşşafaka Eğitim Kurumlarına giriş sınavı başvuruları başladı

Darüşşafaka Eğitim Kurumlarına giriş sınavı başvuruları başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet