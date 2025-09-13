Dolar
Gündem

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 13.09.2025 - Güncelleme : 13.09.2025
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında suça karıştıkları iddiasıyla 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu arada Bayrampaşa Belediyesi ile şüphelilere ait iş adresi ve evlerin olduğu 72 adreste ekiplerce arama yapılıyor.

