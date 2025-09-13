Dolar
41.37
Euro
48.54
Altın
3,643.11
ETH/USDT
4,710.10
BTC/USDT
115,818.00
BIST 100
10,372.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir’de “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programında konuşuyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç vefat etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve uzun yıllardır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma metinlerini hazırlayan Hamdi Kılıç, tedavi gördüğü hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Utku Şimşek, Kaan Bozdoğan  | 13.09.2025 - Güncelleme : 13.09.2025
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç vefat etti

Ankara

Kılıç'ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

2007'den itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın metin ekibinde görev alan Kılıç, Başdanışman olarak 2015'ten itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna yönelik konuşmalarını hazırlayan ekibin de başında bulunuyordu.

Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Gündüz ve Hergün gazetelerinde yöneticilik yapan Hamdi Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve merhum Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile de çalıştı.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Kılıç, Gazi ve Selçuk üniversitelerinde "Siyasal İletişim" dersleri verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başdanışmanı Hamdi Kılıç için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Ömrünü devleti ve milletinin hizmetine adamış, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesine bütün varlığıyla omuz vermiş, başdanışmanım, yol ve dava arkadaşım Hamdi Kılıç'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Hamdi Kılıç kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve tüm dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı, metin yazarı ve değerli yol arkadaşımız Hamdi Kılıç'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Milletimize ve devletimize hizmet yolunda emek vermiş, fikirleri ve kalemiyle iz bırakmış Hamdi Kılıç kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri geçen ay 91 bin 820 gıda işletmesini denetledi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç vefat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg'un yeni modeli T10F'nin ilk teslimatı yapıldı
Ümraniye'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç vefat etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç vefat etti

Tiyatro ve sinema sanatçısı Anta Toros tedavi gördüğü Bodrum'da vefat etti

Kanserden ölen ağabeyinin kütüphane hayalini memleketindeki okulda gerçekleştirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet