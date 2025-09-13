Dolar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir’de “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programında konuşuyor.
logo
Gündem

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri geçen ay 91 bin 820 gıda işletmesini denetledi

Bakan Yumaklı, ağustosta gıda işletmelerine yönelik 91 bin 820 resmi kontrol gerçekleştirilerek, 176 milyon 723 bin 671 lira idari para cezası uygulandığını belirterek, "Kırmızı çizgimiz olan gıda güvenilirliğini korumakta kararlıyız." dedi.

Hülya Ömür Uylaş  | 13.09.2025 - Güncelleme : 13.09.2025
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri geçen ay 91 bin 820 gıda işletmesini denetledi

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yazılı açıklamasında, gıda işletmelerine yönelik kontrol ve denetimlere ilişkin bilgi verdi.

Geçen ay 14 bin 850 gıda üretim, 36 bin 921 gıda satış, 40 bin 49 toplu tüketim yerinin denetlendiğini belirten Yumaklı, "Ağustosta gıda işletmelerine toplam 91 bin 820 resmi kontrol gerçekleştirilmiştir. Bu kontrollerde 176 milyon 723 bin 671 lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadesini kullandı.

Yumaklı, bu kontrollerde 709 gıda üretim, 941 gıda satış, 593 de toplu tüketim yeri olmak üzere toplam 2 bin 243 idari yaptırım uygulandığını, 21 gıda işletmecisi hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Her fırsatta vatandaşların sağlığıyla oynayanların hiçbir şekilde gözünün yaşına bakmayacaklarını vurguladıklarını anımsatan Yumaklı, "Kırmızı çizgimiz olan gıda güvenilirliğini korumakta kararlıyız. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz." dedi.

"Her şikayeti ayrı ayrı değerlendiriyoruz"

Yumaklı, gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik yıllık denetim planları yaptıklarını, bunun yanında rutin denetimler de gerçekleştirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"İlgili birimlerimize çeşitli iletişim kanalları vasıtasıyla bildirimler, şikayetler de ulaşıyor. Her birini ayrı ayrı değerlendiriyor, mutlaka üzerine gidiyoruz. Bununla birlikte vatandaşlarımıza, tüketicilerimizin güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla gıda işletmelerinin denetim durumunun takip edilmesine olanak tanıyan ve 28 Temmuz itibarıyla tüm işletmelerde zorunlu olan gıda işletmelerinde karekod uygulamasını kullanmaları için çağrıda bulunuyorum. Unutulmamalıdır ki en iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Bu alandaki çalışmalarımız, paydaşlarımız ve vatandaşlarımızın da katkısıyla kararlılıkla devam edecek."

İlgili konular
