Ekonomi

ABD bütçesi ağustosta 345 milyar dolar açık verdi

ABD'de federal hükümetin bütçe açığı, tarife gelirlerinin de etkisiyle ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9 azalarak 345 milyar dolara geriledi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
New York

ABD Hazine Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2024'te başlayan ve 30 Eylül 2025'te sona erecek olan 2025 mali yılının on birinci ayında federal hükümetin bütçe açığı 345 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yıl ağustos ayında 380 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9 azaldı.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi 305,7 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri ağustosta yıllık yüzde 12 artarak 344 milyar dolara çıkarken, harcamaları değişim göstermeyerek 689 milyar dolar oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikası doğrultusunda ağustos ayında gümrük vergilerinden elde edilen gelirin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 296 artışla 30 milyar dolara çıkması dikkati çekti.

On bir aylık bütçe açığı 2 trilyon dolara yaklaştı

Ülkede 2025 mali yılının on birinci ayı olan ağustos itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 1 trilyon 973 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 1 trilyon 897 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın on bir ayında gelirler geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak yaklaşık 4,7 trilyon dolara, harcamalar da yüzde 6 artışla yaklaşık 6,7 trilyon dolara yükseldi.

