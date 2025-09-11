Dolar
Gündem

Terkos Barajı'nda suyun bazı bölümleri yeşile büründü

Terkos Barajı'nda suyun bazı bölümleri renk değiştirirken kıyı kesimlerinde köpükler görüldü.

Ferhat Yasak  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
Terkos Barajı'nda suyun bazı bölümleri yeşile büründü Fotoğraf: Harun Uyanık/AA

İstanbul

İstanbul'a su sağlayan, Arnavutköy ilçesindeki barajın bazı bölgelerinde suyun rengi yeşile döndü.

Baraj gölünün özellikle kıyı kesimlerinde köpüklerin yer alması dikkati çekti.

Suda fark edilen renk değişimi dronla havadan görüntülendi.

