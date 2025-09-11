Terkos Barajı'nda suyun bazı bölümleri yeşile büründü
Terkos Barajı'nda suyun bazı bölümleri renk değiştirirken kıyı kesimlerinde köpükler görüldü.
İstanbul
İstanbul'a su sağlayan, Arnavutköy ilçesindeki barajın bazı bölgelerinde suyun rengi yeşile döndü.
Baraj gölünün özellikle kıyı kesimlerinde köpüklerin yer alması dikkati çekti.
Suda fark edilen renk değişimi dronla havadan görüntülendi.
