Dolar
41.30
Euro
48.41
Altın
3,629.54
ETH/USDT
4,425.00
BTC/USDT
114,051.00
BIST 100
10,615.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Düzce’de Akçakoca Nezahat Özdemir İmam Hatip Ortaokulu Açılış Töreni’nde konuşuyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Meclis Başkanı Cahit Karakaş için Meclis’te düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
logo
Gündem

İstanbul'da haftanın dördüncü iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın dördüncü iş gününde sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanırken, Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü.

Hamdi Dindirek, Yasin Cingöz, Alper Korkmaz  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
İstanbul'da haftanın dördüncü iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından hafta başında başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılı dolayısıyla, kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunun Ankara yönünde Avcılar, Beylikdüzü, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy mevkilerinde trafik yoğun seyrediyor.

Yolun Yenibosna mevkisinde meydana gelen yaralanmalı trafik kazası sonucu bir şeridin trafiğe kapalı olması nedeniyle bölgede araçlar ağır ilerliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde Gaziosmanpaşa, Edirne yönünde Esenyurt mevkilerinde de trafik yoğunlaşıyor.

İki kıtayı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde Anadolu'dan Avrupa istikametine gidişte trafik yavaş seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda trafik yüzde 72 olarak ölçüldü

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kartal ile Kadıköy arasında her iki yönde araç yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Ataşehir, Şile Otoyolu'nda Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

Öte yandan, toplu taşıma kullanarak işe ve okula gitmek isteyenler, aktarmaların yapıldığı metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluğa neden oluyor.

İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre, kentteki trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 56, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 72 olarak ölçüldü.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kamu alım süreçlerinde "dijitalleşme" ve "yapay zeka" ile denetim güçlendirilecek
AYM, Mehmet Murat Çalık'ın tahliyesine yönelik tedbir talebini reddetti
Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen ile kardeşi "rüşvet" soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi
Tekirdağ'daki Türkmenli Göleti'nde su seviyesi yüzde 2'nin altına düştü
İstanbul'da haftanın dördüncü iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Benzer haberler

İstanbul'da haftanın dördüncü iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın dördüncü iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Can Holding'e yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ümraniye'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Son üç yılda satılan motosiklet sayısı son 30 yılın toplamından daha fazla

Son üç yılda satılan motosiklet sayısı son 30 yılın toplamından daha fazla
İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet