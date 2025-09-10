Dolar
41.28
Euro
48.32
Altın
3,646.84
ETH/USDT
4,317.00
BTC/USDT
111,942.00
BIST 100
10,505.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Zeynep Rakipoğlu, Ferhat Yasak, Mustafa Mert Karaca, Veysel Ensar Gökcegözog  | 10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Muhammed Ali Yiğit/AA

İstanbul

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından hafta başında başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılı dolayısıyla kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunun Cevizlibağ ve Mecidiyeköy mevkilerinde Edirne ve Ankara istikametlerinde trafik yoğun seyrediyor.

D-100 kara yolunda Yenibosna'da başlayan trafik yoğunluğu, Küçükçekmece'de Sefaköy rampasına kadar etkili oluyor. Basın Ekspres Yolu'nda da her iki yönde trafik ağır ilerliyor.


Fotoğraf: Alperen Baran Metecan/AA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu Çağlayan'dan başlıyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kartal ile Kadıköy arasında her iki yönde araç yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Ataşehir, Şile Otoyolu'nda ise Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerliyor.


Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Uzunçayır ve Altunizade mevkilerinde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde de Ümraniye ve Kavacık mevkilerinde araçlar ağır ilerliyor.

Öte yandan toplu taşıma kullanarak işe ve okula gitmek isteyenler, aktarmaların yoğun yapıldığı metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluğa neden oluyor.

İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre, saat 08.30 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü. Avrupa Yakası'ndaki yoğunluk yüzde 54'lerde seyrederken, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 72'ye çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturmasında 20 kişi hakkında gözaltı kararı
İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 40 şüpheli tutuklandı
Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye'den Nepal'e yönelik güvenlik ve seyahat duyurusu

Benzer haberler

İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

Simit fiyatlarına 4 büyükşehirde yapılan artış yılbaşına kadar ertelendi

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı
İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet