Gündem

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 161 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 161 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 161 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, bir hafta içinde Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 38 ilde DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonların düzenlendiğini belirtti.

DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri ve terör örgütüne finansal destek sağladıkları tespit edilen 161 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, ruhsatsız silahlar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini kaydetti.

Yerlikaya, "Cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığımızı, İstihbarat Başkanlığımızı, MİT mensuplarımızı, il emniyet müdürlerimizi ve polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin huzur ve güvenliği için operasyonlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 161 şüpheli yakalandı
