Fransız şirketi Lafarge'ın "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü
Tüzel kişi sıfatıyla Lafarge şirketi ile 8 kişinin "terör örgütünü finanse etmekten" Paris Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.
Paris
Hakim İsabelle Prevost-Desprez'in başkanlık ettiği davanın, 16 Aralık'a kadar devam etmesi bekleniyor.
Prevost-Desprez, davanın ikinci duruşmasında sivil taraf ve sanıkların avukatlarının mahkemeye sunduğu bazı yasaların anayasa uygunluğunun incelenmesine ilişkin 7 talebi reddetti.
Sanıkların avukatları, müvekkillerinin mahkemeye sevk kararında ve kendilerine yöneltilen suçlamalarda düzensizlikler olduğunu savundu.
"Lafarge ve (Fransız) istihbaratı arasındaki ilişki, istihbarata büyük ölçüde fayda sağladı"
Lafarge'ın eski CEO'su Lafont'un avukatı De Margerie, Fransız Dış İstihbarat Birimi'nin (DGSE) Lafarge'dan Suriye'deki faaliyetleri kapsamında bilgi istediğine dikkati çekerek, "Lafarge ve (Fransız) istihbaratı arasındaki ilişki, istihbarata büyük ölçüde fayda sağladı." dedi.
De Margerie, Lafarge ve Fransa'nın istihbaratı arasında ne tür ilişkileri olduğunun aydınlatılmasının ve bu ilişkilerin şirketin bölgede kalmaya devam etmesinde etkisi olup olmadığını bilmenin önem taşıdığını vurguladı.
Fransız istihbaratının Suriye'de neler yaşandığını bildiğini savunan De Margerie, Fransa İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının, Lafarge davasıyla ilişkili tüm belgeler hakkında gizliliğin kaldırılmasını talep etti.
"Mahkemenin davanın özüne değinmesini istiyoruz"
Sivil tarafın avukatlarından Gregoire Rialan, AA muhabirine, davanın ilk iki gününde uzun teknik soruların görüşüldüğünü kaydederek, "Bu biraz hayal kırıklığına uğratıyor çünkü 2 günün ardından, mahkemenin (Lafarge) davasının özüne değinmesini istiyoruz. Bizi ilgilendiren bu." şeklinde konuştu.
Rialan, sivil tarafın avukatlarından Julie Fevrier ile birlikte bugünkü duruşmada, davanın ileri bir tarihe ertelenmemesi için savunma yaptıklarını dile getirerek, sanıkların avukatlarının zaman kazanmaya çalıştığına işaret etti.
Fevrier, Lafarge ve Fransız istihbaratı arasındaki ilişkiler hakkında, "Bu, soruşturma kapsamında çokça irdelenen dosyanın önemli bir yönü." dedi.
Soruşturma aşamasında bazı belgeler hakkında gizliliğin kaldırıldığını ve ifadeler alındığını anlatan Fevrier, sanıkların avukatlarının, müvekkillerinin cezai sorumluluğunu başka yöne kaydırmaya çalıştığını savundu.
Fevrier, Lafarge ile olan ilişkilerinin Fransız istihbaratına fayda sağladığını vurgulayarak, "Evet, kesinlikle (sağladı). Sahada bir Fransız operatörün bulunmasından yararlanarak birtakım istihbaratı alma yönünde fırsatçı bir tutum sergilendiğini, ancak onun (Lafarge'ın) orada kalması için herhangi bir teşvik, kışkırtma ya da açık bir talep söz konusu olmadığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
AA, Lafarge'ın DEAŞ'ı finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamıştı
Anadolu Ajansı, 7 Eylül 2021'de Fransız şirketi Lafarge'ın, terör örgütü DEAŞ'ı Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamış, bu belgeler, dünya genelinde geniş yankı bulmuştu.
Belgelere göre Lafarge, terör örgütü DEAŞ ile ilişkisi konusunda Fransız istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdi. Fransız istihbarat ve devlet kurumları, Lafarge'ı terörü finanse ederek insanlığa karşı suç işlediği konusunda uyarmadı ve bu durumu gizli tutanaklarda itiraf etti. DEAŞ, Lafarge'dan aldığı çimentoları sığınak ve tünel yapımında kullandı.
Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında Lafarge'ın Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler, "teröre finansman sağlamakla" suçlanmıştı.
Haziran 2018'de şirkete yöneltilen "insanlığa karşı suçlara ortak olmak" suçlaması, Kasım 2019'da düşürülmüştü.
Davaya müdahil sivil taraflar, yolsuzlukla mücadele sivil toplum kuruluşu Sherpa ile Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi, suçlamanın düşürülmesine itiraz ederek Yargıtay'a başvurmuştu.
Fransa Yargıtayı, 7 Eylül 2021'de Lafarge'ın Suriye'de DEAŞ'lı teröristleri finanse etmesi nedeniyle "insanlığa karşı suça ortak olmak" suçlamasının yöneltilebilmesinin önünü açan kararı almıştı.
Paris Temyiz Mahkemesi de 18 Mayıs 2022'de Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı AA'nın ulaştığı belgelerle ispatlanan Fransız çimento şirketi Lafarge'a "insanlığa karşı suça ortak olduğu" iddiasıyla soruşturma açılmasını onaylamıştı.
Ocak 2024'te Fransız Yargıtayı, çimento devi Lafarge'a yöneltilen "insanlığa karşı suça ortaklık" suçlamalarının düşürülmesine ilişkin talebi reddederek soruşturmanın devamına karar vermişti.
Soruşturmadan sorumlu 3 sorgu hakimi, 16 Ekim 2024'te Lafarge grubunun ve şirketin 4 eski yöneticisinin, terör örgütünü finanse ettikleri ve DEAŞ dahil terör örgütleri ile her türlü finansal ve ticari ilişkiyi yasaklayan Avrupa Birliği'nin (AB) ambargosunu ihlal ettikleri suçlamalarıyla yargılanmasına karar vermişti.