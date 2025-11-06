Dolar
42.12
Euro
48.60
Altın
4,006.92
ETH/USDT
3,369.30
BTC/USDT
103,440.00
BIST 100
11,038.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Silah kaçakçılığı yapan şebeke, 11 aylık çalışmayla çökertilmiş

Adana Emniyet Müdürlüğünün, silah kaçakçılığı yapan şebekeyi 11 aylık teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği operasyonla çökerttiği öğrenildi.

Yusuf Koyun  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Silah kaçakçılığı yapan şebeke, 11 aylık çalışmayla çökertilmiş

Adana

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın dün NSosyal hesabından paylaştığı silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik Adana merkezli gerçekleştirilen operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin yaptıkları çalışmayla kurusıkı tabancaların namlusunu değiştirerek mermi kullanılabilir hale getirip ticaretini yapan bir şebekeyi tespit ettiği öğrenildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ekiplerin, 11 aylık teknik ve fiziki takibin ardından bağlantılarını tespit ettiği şebekeye operasyon düzenlediği belirtildi.

Adana merkezli İstanbul, Konya, Hatay, Mersin ve Kilis'te özel harekat ekiplerinin de desteğiyle 32 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, şebeke elebaşıları olduğu öne sürülen F.B. (45) ve H.D'nin (66) de aralarında olduğu 21 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Şüphelilere ait adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda ruhsatsız 10 tabanca, 5 av tüfeği, 3 bin 102 kurusıkı tabanca, 14 bin 254 tabanca şarjörü ile silah yapımında kullanılan 19 bin 411 parça ele geçirildiği ifade edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik 4 Kasım'da Adana, Erzincan ve Van merkezli 41 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 135 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2025-DUS 2. Dönem ve 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı
Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunun yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Sındırgı'da ağır hasarlı yapıların yıkımı sürüyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sokakta kalan kimsesizler için "konaklama" genelgesi
Silah kaçakçılığı yapan şebeke, 11 aylık çalışmayla çökertilmiş

Benzer haberler

Silah kaçakçılığı yapan şebeke, 11 aylık çalışmayla çökertilmiş

Silah kaçakçılığı yapan şebeke, 11 aylık çalışmayla çökertilmiş

Alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik operasyonlarda 179 şüpheliye adli işlem yapıldı

İzmir'de ihale usulsüzlüğü operasyonunda 3'ü belediye çalışanı 4 şüpheli yakalandı

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alındı

Silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı

Silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı
Ankara'da mirasçısı bulunmayan taşınmazları sahte evraklarla satan suç örgütüne operasyon

Ankara'da mirasçısı bulunmayan taşınmazları sahte evraklarla satan suç örgütüne operasyon
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet