Dolar
41.29
Euro
48.59
Altın
3,632.94
ETH/USDT
4,420.60
BTC/USDT
114,419.00
BIST 100
10,531.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül 2001 tarihinde gerçekleşen terör saldırılarının 24. yıl dönümü dolayısıyla Pentagon’da düzenlenen anma töreninde konuşuyor. Trabzonspor’un anlaşmaya vardığı Kamerunlu kaleci Andre Onana, Trabzon’a geldi.
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (11 Eylül 2025)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…

11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
60 saniyede ekonomide bugün (11 Eylül 2025)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gençler Mekke'de Arapça dil eğitimi programında buluştu
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Şanghay'da çeşitli temaslarda bulundu
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2025 Tatbikatı Sadrazamköy'de devam ediyor
Hatay'da afet konutları ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarına suç duyurusu

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (11 Eylül 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (11 Eylül 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (10 Eylül 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (09 Eylül 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (08 Eylül 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (08 Eylül 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (05 Eylül 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (05 Eylül 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (04 Eylül 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (04 Eylül 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet