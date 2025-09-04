60 saniyede ekonomide bugün (04 Eylül 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…
Ankara
✏️ Kırtasiye denetimlerinde 15,2 milyon lira ceza— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 4, 2025
📨 Bakan Bayraktar'dan "Azerbaycan doğal gazı" mesajı
📈 Merkez Bankası rezervlerinde rekor
