60 saniyede ekonomide bugün (02 Eylül 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
📌Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajları— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 2, 2025
📃Savunma sanayisi şirketleri en iyiler arasında
📈Ons altında yeni rekor
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/Mlsy4KegUY