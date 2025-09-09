60 saniyede ekonomide bugün (09 Eylül 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
💳Aile ve Gençlik Fonu kredisi artırılıyor— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 9, 2025
📌Hayvan pazarları yeniden açılıyor
📈Altının ons fiyatında rekor
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/cUosrrnvhj