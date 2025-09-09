Dolar
41.27
Euro
48.43
Altın
3,647.44
ETH/USDT
4,296.10
BTC/USDT
111,177.00
BIST 100
10,486.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Trabzon’da “STK Buluşması Programı”nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kazanarak 10.486,09 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,73 puan artarken, toplam işlem hacmi 131,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,76, holding endeksi yüzde 0,53 değer kazandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en fazla kaybettiren ise yüzde 8,37 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının faiz indirimi beklentileri ve dünya genelindeki siyasi belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi pozitif ayrışarak bankacılık endeksi öncülüğünde günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD ve Çin'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyelerinin direnç, 10.400 ve 10.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: Uluslararası toplum, İsrail'in saldırgan politikalarına artık sessiz kalmamalı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Hamas heyetini hedef alan saldırısına ilişkin açıklama
Türkiye, İsrail'in Doha'daki Hamas müzakere heyetine yaptığı saldırıyı lanetledi
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Rize-Artvin Havalimanı'nı ağustosta 127 bin 137 yolcu kullandı

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsada açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak

Borsada açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet