Ekonomi

İlk "Türk demiri" üretiminin 86. yılı

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Demir, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ağır sanayi tesisi olan KARDEMİR'in, kuruluşundan bu yana birçok ilke imza attığını ve ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayan üretimleriyle sanayinin öncüsü olduğunu bildirdi.

Orhan Kuzu  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
İlk "Türk demiri" üretiminin 86. yılı

Karabük

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine, 1937'de Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayileşme hedefleri doğrultusunda temelleri atılan KARDEMİR'in, yalnızca üretim tesisi olarak değil, Türkiye'nin kendi kaynakları ve kendi emeğiyle bağımsız sanayi inşa etme iradesinin simgesi olarak doğduğunu söyledi.

Demir, 10 Eylül 1939'da gerçekleştirilen ilk Türk demiri dökümünün, Cumhuriyetin sanayi vizyonunun somut ifadesi olduğunu belirterek, "Ülkemizin sanayi tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. Bu adım Türkiye'nin kendi ham maddesini işleyerek katma değere dönüştürme kararlılığının en güçlü sembolü olarak milli sanayimizin kapılarını ardına kadar açmıştır." dedi.

Geride kalan 86 yılın sadece geçen bir zaman dilimi olmadığını, bu topraklarda çelikleşen iradenin, gelişen mühendislik kabiliyetlerinin ve kökleşen sanayi kültürünün ifadesi olduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ağır sanayi tesisi olan KARDEMİR, kuruluşundan bu yana birçok ilke imza atmış, ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayan üretimleriyle sanayimizin öncüsü olmuştur. Bugün KARDEMİR Türkiye'nin ilk kalın kangalını, ilk yerli demir yolu rayını ve ilk yerli demir yolu tekerleğini üreten, bu alanlarda ülkemizdeki tek üretici olma konumunu kararlılıkla sürdüren sanayi devi haline gelmiştir. Sadece üretim merkezi değil, aynı zamanda ülkemizin üretim bağımsızlığına, demir yolu altyapısına ve ağır sanayi mühendisliğine yön veren bir okul olmayı da sürdürmektedir."

Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli Teknoloji Hamlesi" ve "Yerli ve Milli Üretim" vizyonunun, KARDEMİR'in Türkiye'nin üretim bağımsızlığına katkı sağlayan stratejik yatırımlarına yön verdiğine işaret ederek, "Bu vesileyle ilk Türk demirinin dökümünün 86. yıl dönümünde, emeği geçen tüm mühendislerimize, işçilerimize, teknisyenlerimize, yöneticilerimize ve KARDEMİR'e gönül vermiş tüm Karabük halkına şükranlarımı sunuyor, ülkemize hizmet eden tüm paydaşlarımızı minnetle teşekkürle selamlıyorum. KARDEMİR, dün olduğu gibi bugün de 'Türkiye'nin çelik gücü' olmaya ve ülkemizin sanayi yolculuğuna öncülük etmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

