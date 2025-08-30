Dolar
Eğitim, Teknoloji

Karabük Üniversitesi öğrencileri otonom insansız hava aracı projesiyle TEKNOFEST'te yarışacak

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencileri, geliştirdikleri otonom insansız hava aracı projesi ile TEKNOFEST 2025'te yarışacak.

Orhan Kuzu  | 30.08.2025 - Güncelleme : 30.08.2025
Karabük Üniversitesi öğrencileri otonom insansız hava aracı projesiyle TEKNOFEST'te yarışacak Fotoğraf: Orhan Kuzu/AA

Karabük

KBÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan KAF Technology takımı, TEKNOFEST 2025 Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması kategorisinde finale kalmaya hak kazandı.

Takım kaptanı Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Muhammed Talha Yetimoğlu, AA muhabirine, takımın 2022'de kurulduğunu söyledi.

Vizyonlarının yerli ve milli sistemler geliştirmek olduğunu belirten Yetimoğlu, insansız hava araçları üzerine çalıştıklarını ifade etti.

Yetimoğlu, takım kurdukları yıldan bu yana TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmalarına katıldıklarını ve her yıl dereceler elde ettiklerini belirterek, bu yıl da TEKNOFEST Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması'nda 91 puan alarak finale kaldıklarını dile getirdi.

Bunların sağlam ekip ve altyapıyla olduğunu ifade eden Yetimoğlu, "Biz de burada gece gündüz çalışıp yerli ve milli teknoloji hamlesine katkıda bulunarak geleceğin parlak mühendisleri olma yolunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. TEKNOFEST'teki hedefimiz ilk 3'e girmek." dedi.

Yetimoğlu, tasarladıkları aracın teknik özelliklerine ilişkin bilgi verirken, "Aracımız hem sıhhi hem askeri operasyonlarda kullanılabilmektedir. Tasarladığımız dronun yarışmadaki amacı, yapay zeka ve makine öğrenmesiyle hedeflediğimiz konumlara pençeyle tuttuğu yükü bırakması. Aracımız hem otonom hem de manuel çalışabilmektedir." diye konuştu.

Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Alperen Ergül de ekip olarak vizyonlarının yerli ve milli sistemler geliştirmek olduğunu söyledi.

Ergül, tasarladıkları araçta da bütün mekanik aksamların mekanik ekibi tarafından çizildiğini belirterek, yarışmalarda iş hayatlarında faydalı olabilecek deneyim elde etmek istediklerini kaydetti.

Yazılım Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Mustafa Kale de ürünlerinin yazılımının yüzde 100 yerli olduğunu dile getirerek, "Aracımızın havadayken hangi koordinatları hangi sırayla gideceğini belirliyoruz. Bizim geliştirdiğimiz yerli ve milli algoritmayı kullanıyor. Hedefimiz, yerli ve milli yazılımla TEKNOFEST'te birinci olmak." ifadesini kullandı.

