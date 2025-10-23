Dolar
41.99
Euro
48.82
Altın
4,116.21
ETH/USDT
3,882.00
BTC/USDT
109,543.00
BIST 100
10,619.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

KARDEMİR 5,7 milyon dolar tutarındaki demir yolu teker seti ihalesini kazandı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 5,7 milyon dolar tutarındaki demir yolu teker seti ihalesini kazandı.

Orhan Kuzu  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
KARDEMİR 5,7 milyon dolar tutarındaki demir yolu teker seti ihalesini kazandı

Karabük

Fabrikadan yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk entegre demir-çelik fabrikası ve demir yolu sanayisinin önemli aktörlerinden olan şirketin, 5,7 milyon dolar tutarındaki demir yolu teker seti ihalesini kazandığı bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu başarıyla ülkenin demir yolu taşımacılığında yerlilik oranının artacağı, dışa bağımlılığın azalacağı ve yerli üretim gücüyle ekonomiye önemli katma değer sağlanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KARDEMİR, uluslararası kalite standartlarına uygun ürettiği demir yolu tekerleri, teker setleri ve ray ürünleriyle yalnızca Türkiye'nin değil, bölge ülkelerinin de en güçlü üreticileri arasında yer almaktadır. İleri üretim teknolojisi, yüksek mühendislik yetkinliği ve kalite odaklı üretim anlayışı sayesinde hem iç pazara hem de ihracat pazarlarına yönelik faaliyetler başarıyla sürdürülmektedir.

Şirketimizin bağlı ortaklığı KARDÖKMAK'ın yetkinliğiyle demir yolu tekeri üretiminde sahip olunan bilgi birikimi ve modern üretim tesisleriyle yalnızca Türkiye'nin değil, bölge ülkelerinin de stratejik tedarik merkezi olma hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlemektedir. Şirketimiz 'Milli Demiryolu Sanayisi' vizyonuna güçlü ve sürdürülebilir katkılar sunmaya devam edecektir."

Açıklamada görüşlerine yer verilen KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Oflaz, KARDEMİR olarak Türkiye'nin demir yolu sanayisinde dışa bağımlılığını azaltmak, yerli üretim kapasitesini büyütmek ve küresel pazarda rekabet gücünü artırmak için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı.

İhalenin aslında kendilerinin yerli ve milli üretim vizyonunun somut göstergesi niteliğinde olduğuna işaret eden Oflaz, "Yüksek katma değerli ürünlerimizle yalnızca Türkiye'nin değil, bölge ülkelerinin de ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek, demir yolu sanayisinde güçlü yerli marka olarak büyümeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, Umman'daki Ulusal Müze'yi ziyaret etti
"Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum"unda "Kanıt" sergisi açıldı
Türk Kızılay ile Suriye Arap Kızılayı arasında 3 ayrı alanda protokol imzalandı
İklim değişikliğine bağlı kuraklıkla mücadelede "su hasadı" bilinci artırılmalı
MSB: Türkiye'nin milli güvenliğine tehlike oluşturabilecek her türlü riske karşı önlemlerin alınmasına devam edilecek

Benzer haberler

KARDEMİR 5,7 milyon dolar tutarındaki demir yolu teker seti ihalesini kazandı

KARDEMİR 5,7 milyon dolar tutarındaki demir yolu teker seti ihalesini kazandı

"Orman denizi" Karabük'te sonbaharın renkleri havadan görüntülendi

Merkez Bankasının şikayetçi olduğu BKM'de usulsüzlük soruşturmasında 7 zanlı tutuklandı

Türkiye ulaştırma programlarına gelecek yıl 778,5 milyar lira harcayacak

Türkiye ulaştırma programlarına gelecek yıl 778,5 milyar lira harcayacak
Karabüklü saat tamircisi yarım asırdır saatleri ayarlıyor

Karabüklü saat tamircisi yarım asırdır saatleri ayarlıyor
Türk Telekom 5G ile Türk ekonomisine 1 milyar doların üzerinde değer kattı

Türk Telekom 5G ile Türk ekonomisine 1 milyar doların üzerinde değer kattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet