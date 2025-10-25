Dolar
Gündem

İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul'da bazı bölgelerde aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Selami Küçükoğlu  | 25.10.2025 - Güncelleme : 25.10.2025
İstanbul'da sağanak etkili oluyor Fotoğraf: Adem Kutucu/AA

İstanbul

İstanbul Valiliğinin kent genelinde beklenen gök gürültülü sağanak için sarı kodlu meteorolojik uyarısının ardından, İstanbul'da sağanak dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.

Avrupa Yakası'nda Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde hafif yağış gözlenirken, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Sultangazi ve Küçükçekmece'de gece saatlerinden itibaren yağış şiddetini artırdı.

İstanbul'un turistik bölgelerinden Taksim'de aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalananlar duraklara ve dükkanların tentelerinin altına sığındı. İstiklal Caddesi de sular altında kaldı.

Anadolu Yakası'nın neredeyse tamamında etkili olan yağış nedeniyle yer yer oluşan su birikintilerinde araçlar güçlükle ilerledi.

Kent genelinde ise bazı bodrum katlardaki ev ve iş yerlerini su bastı.

Fatih'te yol çöktü

Sağanak, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yaklaşık 3 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde çökmeye neden oldu.

Oluşan çukura düşmemek için manevra yaparken kontrolden çıkan A.Y. (62) idaresindeki 34 TKH 16 plakalı taksi ters döndü.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla otomobilin içerisinden çıkarılan taksici A.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ters dönen taksi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Çökmenin meydana geldiği cadde üzerinde başka kazaların olmaması için ekipler geniş güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan, Turgut Özal Millet Caddesi'nde bir otomobil sağanak nedeniyle biriken suda mahsur kaldı.

Otomobiliyle suyun içerisinde bekleyen sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

