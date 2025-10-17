Dolar
logo
Yaşam

Karabüklü saat tamircisi yarım asırdır saatleri ayarlıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki saat tamircisi Mehmet Yapıcı, yarım asırdır arızalı saatleri tamir ediyor.

Orhan Kuzu  | 17.10.2025 - Güncelleme : 17.10.2025
Karabüklü saat tamircisi yarım asırdır saatleri ayarlıyor Fotoğraf: Orhan Kuzu/AA

Karabük

Mesleğe 15 yaşında çırak olarak başlayan Yapıcı, zamanla kendisini geliştirerek işinde ustalaştı.

Yarım asırdır müşterilerine hizmet veren Yapıcı, mesleğini severek sürdürüyor.

Yapıcı, Safranbolu Tarihi Çarşı'da 8 metrekarelik dükkanında arızalı saatlerin bakımını ve tamirini yapıyor.

"Safranbolu Tarihi Çarşı'da saatçi bir ben kaldım"

Mehmet Yapıcı, AA muhabirine, 15 yaşından bu yana saatçilik yaptığını söyledi.

Saatçiliğin baba mesleği olduğunu belirten Yapıcı, "Saatçilik genelde babadan oğula geçen bir zanaattır. Bizim işte kolay kolay çırak yetişmez. Çok sabır ve sebat isteyen meslek. İçinde varsa öğrenir, içinde yoksa mesleği öğrenme şansı yok. Lisede okurken yaz tatillerini sağda solda geçirmedik, hafta tatillerini eğlenerek geçirmedik. Babamızın yanında durduk. Babamın yanında dururken bu işi kaptık." diye konuştu.

Yapıcı, çocukluğunda Safranbolu Tarihi Çarşı'da 3 saatçi olduğunu dile getirerek, "Biri babamdı. Diğer 2 arkadaş vefat etti. Başka dükkan da açılmadı. Ben hala bu işi devam ettiriyorum. Safranbolu Tarihi Çarşı'da saatçi bir ben kaldım." dedi.

Saatçilikte 100 yıllık geçmişlerinin olduğunu anlatan Yapıcı, şöyle devam etti:

"Yeni eski hiç fark etmez, bütün saatleri yapma imkanımız var. Türkiye'nin her yerinden bizi tanırlar. Türkiye'nin her yerinden parçası bulunmayan saatleri bize gönderirler. Biz de yapar, geri göndeririz. Antika ve yeni saatler satıyoruz."

Yapıcı, ilçede tarihi camilerdeki antika saatleri de tamir ettiğini anlatarak, Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nin avlusundaki güneş saatini, tarihi saat kulesindeki saati de onardığını kaydetti.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Yapıcı, "Gençler, hangi meslek olursa olsun mesleği tam öğrenmeliler. Saatçilik bizim çocukluğumuzda çok revaçtaydı. Meslek öğrenmek, kola takılan altın bilezikti. Çok itibar görürdü." ifadelerini kullandı.

