Dolar
41.90
Euro
48.82
Altın
4,249.90
ETH/USDT
3,905.00
BTC/USDT
107,036.00
BIST 100
10,208.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Haliç Kongre Merkezi'nde Kulübün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Gündem

Tekirdağ'da sis etkili oldu

Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

Mesut Karaduman  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
Tekirdağ'da sis etkili oldu Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Kentte gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, Tekirdağ'ı Malkara, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bazı bölgelerde görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü.

Trafik ekipleri, bazı noktalarda dikkatli olmaları yönünde sürücüleri uyardı.

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayalıköy Barajı'nda su kritik seviye düştü
Tekirdağ'da sis etkili oldu
Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri Tekirdağ ve Edirne'de 1,3 ton uyuşturucu ele geçirdi
İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Tekirdağ'da sis etkili oldu

Tekirdağ'da sis etkili oldu

Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri Tekirdağ ve Edirne'de 1,3 ton uyuşturucu ele geçirdi

Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Tekirdağ'da "özel bireyler" fiziksel ve sosyal gelişimlerini basketbolla artırıyor

Tekirdağ'da "özel bireyler" fiziksel ve sosyal gelişimlerini basketbolla artırıyor
Tekirdağ'da Naip Barajı'nın doluluk oranı yağışlara rağmen artmadı

Tekirdağ'da Naip Barajı'nın doluluk oranı yağışlara rağmen artmadı
Kuraklıkla mücadelede toprağın daha az işlenmesi tavsiye ediliyor

Kuraklıkla mücadelede toprağın daha az işlenmesi tavsiye ediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet