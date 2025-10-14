Dolar
41.83
Euro
48.33
Altın
4,122.72
ETH/USDT
3,984.10
BTC/USDT
111,642.00
BIST 100
10,535.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Gündem

Kuraklıkla mücadelede toprağın daha az işlenmesi tavsiye ediliyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Başer, iklim değişikliğinin tarım üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için toprağın aşırı işlenmesinden kaçınılması gerektiğini belirtti.

Mesut Karaduman  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Kuraklıkla mücadelede toprağın daha az işlenmesi tavsiye ediliyor

Tekirdağ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, AA muhabirine, son yıllarda artan kuraklığın tarımsal üretimi olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin açık şekilde hissedildiğini ve üreticilerin bu duruma karşı tedbir almaya başladığını belirten Başer, "Yağışlar zaman zaman üreticileri rehavete sevk edebiliyor. Bir yağmur yağdı diye elimizi gevşetmemeliyiz. Kuraklık tehlikesi geçmiş değil. Artık suyu daha ekonomik kullanmalı, tarımsal girdileri daha verimli uygulamalıyız." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Başer, çiftçilerin bazı alışkanlıklarından vazgeçerek iklim ve toprak şartlarına göre ekim hazırlığı yapması gerektiğini dile getirdi.

Aşırı toprak işlemenin su kaybına neden olduğunu vurgulayan Başer, "Toprağın aşırı işlenmesinden kaçınmak gerekiyor. Özellikle yazlık ekimlerde mümkünse hiç toprak işlemeden ya da minimum işleme ile ekim yapılması lazım. Kışlık ekimlerde ise yalnızca çok gerekli durumlarda toprak işlenmesi yeterli olur." diye konuştu.

Başer, özellikle yabancı ot sorunu olmayan alanlarda toprağın derinlemesine işlenmeden ekim yapılmasının zaman ve maliyet açısından avantaj sağlayacağını aktardı.

Kuraklıkla mücadelede ekim zamanının da önem taşıdığına işaret eden Başer, "Eskiden kasımın 20'si diyorduk, şimdi artık ekim sonu, kasım başı gibi ekim yapmalıyız. Çünkü artık kuraklık hastalıklardan daha büyük tehdit haline geldi. Sulamada da damla sulamayı tercih etmemiz lazım. Su çok yoksa mesela buğday bir ya da iki dönemde sulanabilir. Bir kere su verme imkanı varsa buğdayın en ihtiyaç duyduğu, temiz başağını çıkarmadan, gebeleşme döneminde verilirse çok yararlı olur." bilgisini paylaştı.

Prof. Dr. Başer, uygun toprak hazırlığı, zamanında gübreleme ve merdane kullanımı uygulamalarıyla kuraklığın etkilerinin azaltılabileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üsküdar'da el freni çekilmeyen İETT otobüsü hareket ederek istinat duvarını yıkıp asılı kaldı
Kuraklıkla mücadelede toprağın daha az işlenmesi tavsiye ediliyor
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 6 zanlı daha gözaltına alındı
Gümrük Muhafaza ekipleri ve İspanya polisinden ortak uyuşturucu operasyonu
Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden 43 madenci anıldı

Benzer haberler

Kuraklıkla mücadelede toprağın daha az işlenmesi tavsiye ediliyor

Kuraklıkla mücadelede toprağın daha az işlenmesi tavsiye ediliyor

Bursa barajlarının su seviyesi sağanak ve su kesintilerine rağmen azalmaya devam ediyor

Önemli barajlarında su kalmayan Bursa'nın Uludağ'daki pınarları da alarm veriyor

Şehirlerde su kayıplarının önlenmesi için kayıp ve kaçakların azaltılması tavsiyesi

Şehirlerde su kayıplarının önlenmesi için kayıp ve kaçakların azaltılması tavsiyesi
Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar sonbahar renklerine bürünmeye başladı

Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar sonbahar renklerine bürünmeye başladı
Tekirdağ'da "sütlü buğdaylı" içecek üretildi

Tekirdağ'da "sütlü buğdaylı" içecek üretildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet