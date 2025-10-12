Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü
Karabük'te 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda bulunan kayak merkezinde mevsimin ilk karı yağdı.
Kentte birkaç gündür etkili olan soğuk havanın ardından alçak kesimlerdeki yağmur, kent merkezine 23, Ankara'ya 263 ve İstanbul'a 425 kilometre uzaklıktaki dağın zirvesinde yerini kara bıraktı.
Keltepe Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgede akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bu arada, Safranbolu ilçe merkezine 14 kilometre mesafedeki 1700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası'nda da kar yağışı etkili oldu.