Dolar
41.85
Euro
48.62
Altın
4,017.12
ETH/USDT
3,818.50
BTC/USDT
111,245.00
BIST 100
10,720.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü

Karabük'te 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda bulunan kayak merkezinde mevsimin ilk karı yağdı.

Yusuf Korkmaz  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü

Karabük

Kentte birkaç gündür etkili olan soğuk havanın ardından alçak kesimlerdeki yağmur, kent merkezine 23, Ankara'ya 263 ve İstanbul'a 425 kilometre uzaklıktaki dağın zirvesinde yerini kara bıraktı.

Keltepe Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgede akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu arada, Safranbolu ilçe merkezine 14 kilometre mesafedeki 1700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası'nda da kar yağışı etkili oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te kar etkili oluyor
Sınıf tekrarı yapan tam burslu öğrenciden talep edilen öğrenim ücreti KDK sayesinde düşürüldü
Kocaeli'de trafikte sıkıştırdığı aracın kaza yapmasına neden olan sürücü tutuklandı
İstanbul'da yolu kapatan düğün konvoyundaki 10 araç sürücüsü yakalandı
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

Benzer haberler

Ardahan'da kışın güvenli ulaşım için kara yollarına kar bariyerleri yapıldı

Ardahan'da kışın güvenli ulaşım için kara yollarına kar bariyerleri yapıldı

Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü

Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu

Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet